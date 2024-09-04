Сьогодні, 4 вересня, російська армія завдала удару по Львову. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що всі профільні служби скерували на місце.

Мер Львова Андрій Садовий написав, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні “Арніки” та 17 школи залишаються вдома.

Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

Садовий також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждало 17 людей. Серед них — двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста.

У 5 пацієнтів важкий стан.