Наслідки атаки РФ на Львів

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що всі профільні служби скерували на місце.

Мер Львова Андрій Садовий написав, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні “Арніки” та 17 школи залишаються вдома.

Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

Садовий також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждало 17 людей. Серед них — двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста.

У 5 пацієнтів важкий стан.

За попередньою інформацією від ОВА, станом на 7:28 у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Двоє людей померли.

Станом на 8:02 відомо про третю загиблу людину. За попередньою інформацією, це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25.

Мер міста повідомив, у Львові вже понад 35 людей отримують медичну допомогу.

“Декілька з них у важкому стані, в тому числі п’ятеро дітей”, розповів Садовий.

О 8:42 він повідомив, що знайдено четвертого загиблого. Згодом Садовий написав, що пʼятою жертвою російської агресії стала дитина. Кількість постраждалих зросла до 38.

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