Сьогодні, 4 вересня, російська армія завдала удару по Львову. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що всі профільні служби скерували на місце.

Мер Львова Андрій Садовий написав, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні “Арніки” та 17 школи залишаються вдома.

Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.

Садовий також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждало 17 людей. Серед них — двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста.

У 5 пацієнтів важкий стан.

За попередньою інформацією від ОВА, станом на 7:28 у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Двоє людей померли.

Станом на 8:02 відомо про третю загиблу людину. За попередньою інформацією, це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25.

Мер міста повідомив, у Львові вже понад 35 людей отримують медичну допомогу.

“Декілька з них у важкому стані, в тому числі п’ятеро дітей”, — розповів Садовий.

О 8:42 він повідомив, що знайдено четвертого загиблого. Згодом Садовий написав, що пʼятою жертвою російської агресії стала дитина. Кількість постраждалих зросла до 38.