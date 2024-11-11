Про це повідомили у ДСНС України.
Постраждала також квартира на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, де загорілися 3-4 поверхи.
На цей час відомо про п’ятьох загиблих, тіла деблокували рятувальники.
“На місці працюють психологи ДСНС, до них за допомогою звернулися 22 людини. У однієї жінки гостра реакція на стрес, її з гіпертонічним кризом госпіталізовано до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідували пожежі, площею 60 та 150 кв.м., від ДСНС працювали 41 чоловік особового складу, 10 спецавтомобілів.
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