Російські окупанти здійснили авіаційний удар по селищу Ківшарівка в Купʼянському районі Харківської області, внаслідок чого сталося влучання в пʼятиповерховий житловий будинок. У результаті атаки одна людина отримала травми, ймовірно, троє загинули.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

“За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 3 листопада близько 20:50 російські війська завдали авіаційний удар по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Зафіксовано влучання у пʼятиповерховий житловий будинок. Зазначається, що 71-річна жінка отримала травми.

“Попередньо, під завалами тіла трьох людей: двох жінок та чоловіка. Триває розбір завалів із врахуванням безпекової ситуації у населеному пункті”, — повідомили у прокуратурі.