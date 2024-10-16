Під час нічної атаки Росія вдарила по промисловому об'єкту в Тернопільській області, що спричинило масштабну пожежу.

Про це йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.

Для оперативної ліквідації наслідків пожежі були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

“Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіціі, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає”, — розповіли в ОВА.