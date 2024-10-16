Про це йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.
Для оперативної ліквідації наслідків пожежі були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.
“Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіціі, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає”, — розповіли в ОВА.
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