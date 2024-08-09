Російські війська сьогодні, 9 серпня, атакували супермаркет у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

“Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, щонайменше 7 людей постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

“На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо”, — додає Філашкін.

О 12:45 голова Донецької облдержадміністрації повідомив, що відомо про 2 загиблих і 17 поранених. Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває.