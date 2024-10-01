Внаслідок удару касетними боєприпасами по Запоріжжю 1 жовтня загинула одна людина.

Про це повідомили у ДСНС України.

“За оновленими даними станом на 18:30 загинула одна людина, 24 — отримали поранення, серед них три дівчинки дванадцяти, десяти та дев’яти років”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 28 постраждалим.

Також рятувальники провели огляд квартир будинку та евакуювали мешканців. Вогнеборці ліквідували декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста.

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи за усіма адресами завершені.

Водночас у МВС України зазначили, що станом на 19:00 відомо про одну загиблу людину та 32 поранених, з них — три дитини.

Зазначається, що військові РФ завдали 7 ударів (попередньо ФАБами) по території обласного центру.