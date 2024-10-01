Про це повідомили у ДСНС України.
“За оновленими даними станом на 18:30 загинула одна людина, 24 — отримали поранення, серед них три дівчинки дванадцяти, десяти та дев’яти років”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 28 постраждалим.
Також рятувальники провели огляд квартир будинку та евакуювали мешканців. Вогнеборці ліквідували декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста.
Пошукові та аварійно-рятувальні роботи за усіма адресами завершені.
Водночас у МВС України зазначили, що станом на 19:00 відомо про одну загиблу людину та 32 поранених, з них — три дитини.
Зазначається, що військові РФ завдали 7 ударів (попередньо ФАБами) по території обласного центру.
“Частково зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені об’єкти інфраструктури, навчальні заклади, багатоквартирні будинки, домоволодіння, магазини, гаражі та автомобілі”, — повідомили у МВС.
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