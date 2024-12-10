Сьогодні, 10 грудня, російська армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок агресії РФ постраждали цивільні та зазнали руйнувань будівлі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, щонайменше 11 осіб отримали поранення. Серед загиблих троє людей. Також відомо про руйнування приватної лікарні та пошкодження розташованих поруч будівель.

“До 11 зросла кількість поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Один із них у важкому стані. Серед постраждалих двоє лікарів”, — йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки. Наразі на місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.