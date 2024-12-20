Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Серед постраждалих — 15-річна дівчинка, двоє чоловіків віком 38 і 49 років та дві жінки — 30 і 82 років. Усі потерпілі перебувають у стані середньої тяжкості.
Двох людей вдалося врятувати з-під завалів завдяки злагодженій роботі патрульної поліції та ДСНС.
За інформацією Вілкула, навколо епіцентру удару велика кількість пошкоджених багатоповерхових будинків та приватного сектору.
Для підтримки постраждалих у місцевій школі вже розгорнуто штаб допомоги, де мешканці можуть отримати будівельні матеріали, звернутися до комунальних бригад і подати заяви на матеріальну допомогу від міської влади.
Крім того, через пошкодження лікарні, де вибито всі вікна, проводиться евакуація пацієнтів до інших медичних закладів.
“Зараз займаємося перевезенням пацієнтів найближчої лікарні, у якій вибито усі вікна, в інші”, — зазначив Вілкул.
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