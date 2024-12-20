У ніч з 19 на 20 грудня армія окупанта вдарила по двоповерховому житловому будинку у Кривому Розі. Внаслідок удару балістичною ракетою постраждало п’ятеро людей.

Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Серед постраждалих — 15-річна дівчинка, двоє чоловіків віком 38 і 49 років та дві жінки — 30 і 82 років. Усі потерпілі перебувають у стані середньої тяжкості.

Двох людей вдалося врятувати з-під завалів завдяки злагодженій роботі патрульної поліції та ДСНС.

За інформацією Вілкула, навколо епіцентру удару велика кількість пошкоджених багатоповерхових будинків та приватного сектору.

Для підтримки постраждалих у місцевій школі вже розгорнуто штаб допомоги, де мешканці можуть отримати будівельні матеріали, звернутися до комунальних бригад і подати заяви на матеріальну допомогу від міської влади.

Крім того, через пошкодження лікарні, де вибито всі вікна, проводиться евакуація пацієнтів до інших медичних закладів.