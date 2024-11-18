Сьогодні, 18 листопада, російські війська завдали ракетного удару по житлових будинках в Одесі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені”, — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, удар по цивільній інфраструктурі був цілеспрямованим.

“В Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі. Російські вбивці вже навіть не приховують своїх намірів”, — наголосив Єрмак.

Унаслідок російської атаки 8 людей загинуло, зокрема медики, поліцейські та цивільні люди. Поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середнього ступеню важкості шпиталізовані.

“Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці”, — повідомив Кіпер.