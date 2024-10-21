Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя. Попередньо, одна людина поранена”, – написав Федоров.

За його словами, внаслідок російської атаки поранення отримала одна особа.

Також відомо, що вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд.

Пізніше стало відомо, щонайменше п’ять людей постраждало від ворожого удару по Запоріжжю.

Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.