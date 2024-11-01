У п'ятницю, 1 листопада, окупаційні війська Росії обстріляли Харків, влучивши у житловий приватний будинок.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, унаслідок обстрілу також пошкоджено багатоповерхівки в місті. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що біля місця влучання зафіксовано вибиті вікна у навколишніх багатоповерхівках. Фахівці вже проводять обстеження цих будівель для виявлення можливих прихованих пошкоджень.

На місці працюють усі відповідні комунальні служби та волонтери, які надають необхідну допомогу мешканцям будинків, розташованих поряд із епіцентром вибуху.

О 17:14 Синєгубов повідомив, що за попередніми даними військових, ворог влучив балістичною ракетою, тип ще встановлюється. За словами очільника ОВА, постраждали 71-річна та 60-річна жінки, які отримали гостру реакцію на стрес.