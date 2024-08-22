Про це свідчить використання солдатів строкової служби для стримування просування українських військ у Курській області.

Про це повідомляє генерал-лейтенант Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі.

“Видається, що росіяни постійно намагаються повторювати одне й те саме. Вони точно втратили тисячі досвідчених військових і командирів, яких тепер замінюють менш досвідченими й підготовленими людьми”, – зазначив він.

Він додав, що Росія не здатна повністю відновити втрати як людських, так і технічних. Також він підкреслив, що не бачить жодних значних змін РФ стосовно цієї проблеми.