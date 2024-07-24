Про це повідомляє місцева адміністрація.
Зазначається, що внаслідок удару дронами постраждала портова інфраструктура на території Ізмаїлу.
Крім того, під час атаки сталося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в Ізмаїлі: там пошкоджено вікна, сходовий майданчик, фасад. Загиблих немає, але троє людей постраждали і були госпіталізовані.
Керівник ОВА Олег Кіпер додав, що внаслідок обстрілу сталося руйнування кількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажні автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, її ліквідували.
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