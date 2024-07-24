Ізмаїл уночі атакували шахедами. Пошкоджено портову інфраструктуру та житлову п'ятиповерхівку, троє постраждалих.

Про це повідомляє місцева адміністрація.

Зазначається, що внаслідок удару дронами постраждала портова інфраструктура на території Ізмаїлу.

Крім того, під час атаки сталося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в Ізмаїлі: там пошкоджено вікна, сходовий майданчик, фасад. Загиблих немає, але троє людей постраждали і були госпіталізовані.

Керівник ОВА Олег Кіпер додав, що внаслідок обстрілу сталося руйнування кількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажні автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, її ліквідували.

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