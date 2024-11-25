Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Як повідомив очільник Запорізької ОВА, внаслідок атаки постраждав 13-річний хлопчик. Медики надали дитині необхідну допомогу на місці.
“Поранена одна дитина — за уточненими даними від медиків це тринадцятирічний хлопчик. Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася”, — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що російські війська поцілили у об’єкт інфраструктури, який внаслідок атаки зазнав пошкоджень.
- Під час нічної атаки на Запоріжжя пошкоджено 15 житлових будинків: в ОВА показали наслідки
- Росіяни за добу 433 рази атакували населені пункти Запорізької області: одна людина загинула
- Ворог за добу завдав 392 удари по населених пунктах Запорізької області: одна людина поранена