У ніч на 25 листопада десятки БПЛа "Шахед" атакували Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька приватних будинків і нежитлову будівлю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА, внаслідок атаки постраждав 13-річний хлопчик. Медики надали дитині необхідну допомогу на місці.

“Поранена одна дитина — за уточненими даними від медиків це тринадцятирічний хлопчик. Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася”, — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що російські війська поцілили у об’єкт інфраструктури, який внаслідок атаки зазнав пошкоджень.