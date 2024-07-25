Вранці четверга, 25 липня, російська армія вперше застосувала для удару по Куп’янщині ФАБ-1500: внаслідок атаки поранено людину

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що удар стався по селищу Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок авіаудару дістав поранення 52-річний чоловік.

“Це — надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження”, — написав Синєгубов.

Він зазначив, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, як й інші керовані бомби, цю запускає літак Су-34.

“Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову”, — додав голова Харківської ОВА.