Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що удар стався по селищу Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок авіаудару дістав поранення 52-річний чоловік.
“Це — надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження”, — написав Синєгубов.
Він зазначив, що дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, як й інші керовані бомби, цю запускає літак Су-34.
“Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову”, — додав голова Харківської ОВА.
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