Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Окрім того, протягом минулої доби українські військові знищили 12 танків, 29 бойових броньованих машин та 23 артсистеми.
Також українські військові знешкодили 16 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.
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