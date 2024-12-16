Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім того, протягом минулої доби українські військові знищили 12 танків, 29 бойових броньованих машин та 23 артсистеми.

Також українські військові знешкодили 16 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.