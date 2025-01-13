Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім цього, за минулу добу українські сили змогли знешкодити 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артсистем, 1 РСЗВ, а також 2 засоби ППО.

Також українські військовослужбовці ліквідували 183 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 110 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.