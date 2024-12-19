Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом останньої доби українські військові ліквідували 5 танків, 27 бойових броньованих машин, 14 артсистем та засіб ППО ворога.
Окрім того, українські воїни знищили 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки.
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