Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом останньої доби українські військові ліквідували 5 танків, 27 бойових броньованих машин, 14 артсистем та засіб ППО ворога.

Окрім того, українські воїни знищили 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки.

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