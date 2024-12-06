Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, за минулу добу українські військові знешкодили 8 танків, 46 бойових броньованих машин та 20 артсистем.

Окрім того, українські військові знищили 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 56 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки.