Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, за минулу добу українські військові знешкодили 8 танків, 46 бойових броньованих машин та 20 артсистем.
Окрім того, українські військові знищили 46 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 56 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки.
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