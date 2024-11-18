Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.
Протягом минулої доби українська армія ліквідувала 15 танків, 38 бойових броньованих машини та 30 артсистем.
Окрім того, українські військові знищили 99 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 112 крилатих ракет, 107 одиниць автомобільної техніки, а також 2 одиниці спеціальної техніки.
- З початку доби відбулося понад 70 бойових зіткнень
- Росіяни окупували Григорівку на Донеччині, — DeepState
- На фронті за добу відбулося 133 боєзіткнення з ворогом, — Генштаб