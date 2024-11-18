Минулої доби Збройні сили України знищили ще 1560 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.

Протягом минулої доби українська армія ліквідувала 15 танків, 38 бойових броньованих машини та 30 артсистем.

Окрім того, українські військові знищили 99 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 112 крилатих ракет, 107 одиниць автомобільної техніки, а також 2 одиниці спеціальної техніки.