Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім людей, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема, йдеться про:

  • танки —  8988 (+13 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 17 939 (+44);
  • артилерійські системи — 19 430 (+9);
  • РСЗВ — 1231;
  • засоби ППО — 978;
  • літаки — 369;
  • гелікоптери — 329;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 019 (+10);
  • крилаті ракети — 2620 (+1);
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни —  26 654 (+32);
  • спеціальну техніку — 3441 (+4).