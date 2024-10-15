Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Крім людей, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема, йдеться про:
- танки — 8988 (+13 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 17 939 (+44);
- артилерійські системи — 19 430 (+9);
- РСЗВ — 1231;
- засоби ППО — 978;
- літаки — 369;
- гелікоптери — 329;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 17 019 (+10);
- крилаті ракети — 2620 (+1);
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 26 654 (+32);
- спеціальну техніку — 3441 (+4).