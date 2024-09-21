Фото: Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:

  • танки — 8746 (+21 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 17 170 (+38);
  • артилерійські системи — 18 270 (+58);
  • РСЗВ — 1193 (+4);
  • засоби ППО — 949;
  • літаки — 369;
  • гелікоптери — 328;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 561 (+92);
  • крилаті ракети — 2593;
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 24 966 (+68);
  • спеціальну техніку — 3125 (+10).