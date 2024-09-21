Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, росіяни втрачають і свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
- танки — 8746 (+21 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 17 170 (+38);
- артилерійські системи — 18 270 (+58);
- РСЗВ — 1193 (+4);
- засоби ППО — 949;
- літаки — 369;
- гелікоптери — 328;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15 561 (+92);
- крилаті ракети — 2593;
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 24 966 (+68);
- спеціальну техніку — 3125 (+10).