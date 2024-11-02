Про це повідомив Генштаб.
За його інформацією, у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – БПЛА. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 697680 (+1270) осіб
танків ‒ 9170 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17) од,
артилерійських систем – 20076 (+37) од,
РСЗВ – 1244 (+0) од,
засоби ППО / ‒ 994 (+0) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28),
крилаті ракети ‒ 2628 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн– 28114 (+76) од,
спеціальна техніка ‒ 3583 (+4)
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