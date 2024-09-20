Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також було знищено 20 танків, 39 бойових броньованих машини, 35 артсистем та 2 засоби ППО.
Окрім того, українські військові ліквідували 52 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 59 одиниць автомобільної техніки, а також 6 одиниць спецтехніки.
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