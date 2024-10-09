Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Окрім особового складу, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема, йдеться про:
- танки — 8944 (+4 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 17 751 (+11);
- артилерійські системи — 19 222 (+19);
- РСЗВ — 1223;
- засоби ППО — 973;
- літаки — 368;
- гелікоптери — 328;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16 718 (+31);
- крилаті ракети — 2618;
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 26 240 (+55);
- спеціальну техніку — 3385 (+12).