Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окрім особового складу, росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема, йдеться про:

  • танки —  8944 (+4 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 17 751 (+11);
  • артилерійські системи — 19 222 (+19);
  • РСЗВ — 1223;
  • засоби ППО — 973;
  • літаки — 368;
  • гелікоптери — 328;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16 718 (+31);
  • крилаті ракети — 2618;
  • кораблі/катери — 28;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни —  26 240 (+55);
  • спеціальну техніку — 3385 (+12).