Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів, які підтвердили ракетну атаку по місту.
“Запоріжжя під щільним обстрілом”, – повідомив канал Николаевский Ванек.
У свою чергу глава Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, шо у місті пролунали два вибухи.
Згодом моніторингові канали попередили про запуск нових ракет в бік Запоріжжя, зокрема про групу ракет Калібр. До того ж була інформація, що окупанти запустили по обласному центру балістичні ракети.
Водночас інша група ракет намагалася атакувати Київ та передмістя. У соцмережах повідомили про успішну роботу сил протиповітряної оборони на Київщині, було знищено щонайменше дві ракети.
До цього Повітряні сили попередили, що РФ випустила ракети по Україні зі стратегічної авіації Ту-95. Крім того, увечері Росія запустила кілька груп Шахедів. Повітряну тривогу оголошували на сході та півдні України.
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