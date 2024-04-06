Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів, які підтвердили ракетну атаку по місту.

“Запоріжжя під щільним обстрілом”, – повідомив канал Николаевский Ванек.

У свою чергу глава Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, шо у місті пролунали два вибухи.

Згодом моніторингові канали попередили про запуск нових ракет в бік Запоріжжя, зокрема про групу ракет Калібр. До того ж була інформація, що окупанти запустили по обласному центру балістичні ракети.

Водночас інша група ракет намагалася атакувати Київ та передмістя. У соцмережах повідомили про успішну роботу сил протиповітряної оборони на Київщині, було знищено щонайменше дві ракети.

До цього Повітряні сили попередили, що РФ випустила ракети по Україні зі стратегічної авіації Ту-95. Крім того, увечері Росія запустила кілька груп Шахедів. Повітряну тривогу оголошували на сході та півдні України.