Вночі Полтавська громада зазнала кількох атак з боку російських військових. Ворожі дрони завдали ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У результаті атаки пошкоджено три житлових будинки та господарську споруду. Рятувальники врятували двох людей із палаючого будинку.

“Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих”, – йдеться у повідомленні.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пам’ятати про постійну загрозу, яку становлять російські атаки.