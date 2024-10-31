Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
У результаті атаки пошкоджено три житлових будинки та господарську споруду. Рятувальники врятували двох людей із палаючого будинку.
“Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих”, – йдеться у повідомленні.
Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та пам’ятати про постійну загрозу, яку становлять російські атаки.
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