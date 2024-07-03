Про це повідомляє “Суспільне”.

Біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення, передають наші кореспонденти. Як розповіла “Суспільному” медична директорка закладу, наразі інформації про поранених чи загиблих немає.

У департаменті транспорту виданню також повідомили, що в місті тимчасово зміниться рух автобусного маршруту 113. До 12:00 він працюватиме до ТЦ Аполло, без заїзду до тупика.