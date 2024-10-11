У результаті ракетної атаки російських військ на припортову інфраструктуру Одеської області 9 жовтня загинуло дев’ять осіб.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

“Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік”, — написав він.

Кіпер додав, що за два дні російські війська вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість із яких – молодого віку.

Нагадаємо, увечері 9 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеської області.