Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
“Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік”, — написав він.
Кіпер додав, що за два дні російські війська вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість із яких – молодого віку.
Нагадаємо, увечері 9 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеської області.
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