Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

“Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані. Мої співчуття родинам загиблих. Постраждалим – швидкого одужання”, — йдеться у повідомленні.

Атака також призвела до ушкоджень цивільного судна під прапором Панами – контейнеровоза “Shui Spirit”. Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією за останні чотири дні.

Кулеба підкреслив, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки, і закликав міжнародне співтовариство до дій, щоб припинити практику терору з боку Росії.