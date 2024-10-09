Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
“Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані. Мої співчуття родинам загиблих. Постраждалим – швидкого одужання”, — йдеться у повідомленні.
Атака також призвела до ушкоджень цивільного судна під прапором Панами – контейнеровоза “Shui Spirit”. Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією за останні чотири дні.
Кулеба підкреслив, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки, і закликав міжнародне співтовариство до дій, щоб припинити практику терору з боку Росії.
“Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин”, — написав Кулеба.
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