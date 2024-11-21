У Дніпрі через ракетний обстріл пошкоджено промислове підприємство та будівля Центру реабілітації інвалідів. У місті також виникли пожежі, інформація про постраждалих уточнюється.

За словами начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, російські війська з раннього ранку завдавали ударів по Дніпропетровській області.

“Інформація щодо наслідків уточнюється”, – заявив Лисак.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджено промислове підприємство, а в місті зафіксовано дві пожежі. Цю інформацію підтвердив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, зазначивши, що внаслідок атак в області було “гучно”.

“Зранку область знаходиться під ворожою атакою. У Дніпрі було гучно – сталося кілька пожеж. Пошкоджене підприємство”, – йдеться в його повідомленні.

Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що російський обстріл також пошкодив Центр реабілітації інвалідів.

“В результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів”, – повідомив він у Facebook.

За словами Філатова, у будівлі центру зруйновано котельню та вибито вікна. Дані про постраждалих наразі уточнюються.

Аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація про обсяги пошкоджень та можливі жертви буде оновлена після завершення обстеження території.

О 10:20 Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки 2 людини отримали поранення.

“Постраждали, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка – госпіталізована”, – заявив він.