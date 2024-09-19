19 вересня російські війська здійснили обстріл Сум керованими авіабомбами, в результаті чого постраждав Сумський геріатричний пансіонат. Відомо про тяжкі поранення серед постраждалих, їх ушпиталили.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх у коментарі “Суспільному”.

“Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили. Загиблих немає”, — сказав Володимир Артюх.

Відомо, що у Сумському геріатричному пансіонаті проживала 221 людина похилого віку. Нині проводиться евакуація.

Працівники закладу розповіли, що на 5 поверсі перебували 24 підопічні. Основний удар стався на верхні поверхи пансіонату.

У ДСНС повідомили, що частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб.

“Людей під завалами немає. Загинула 1 особа, 12 постраждало“, — йдеться у повідомленні.

До робіт залучено 5 автобусів, з них 2 від ДСНС, також 2 медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.