Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“Час від часу ворог намагається “прощупувати” позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів”, – написав Задоренко.
Він зазначив, що росіяни зазвичай не намагаються проводити активний наступ на цьому напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується.
“Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації”, – інформує посадовець.
Нагадаємо, сьогодні військовослужбовець 24ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов з позивним “Осман” повідомив про те, що російським загарбникам лишилось здолати всього сім кілометрів, аби вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області.
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