У ніч з на 25 листопада нечисленна російська ДРГ намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка – Нєхотєєвка і була зупинена нашими оборонцями. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили до Бєлгородської області.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Час від часу ворог намагається “прощупувати” позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів”, – написав Задоренко.

Він зазначив, що росіяни зазвичай не намагаються проводити активний наступ на цьому напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується.

“Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації”, – інформує посадовець.

Нагадаємо, сьогодні військовослужбовець 24ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов з позивним “Осман” повідомив про те, що російським загарбникам лишилось здолати всього сім кілометрів, аби вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області.