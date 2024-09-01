Три безпілотники намагалися атакувати Каширську електростанцію в Московській області Росії.

Про це пишуть російські ЗМІ.

У Москві та Підмосков’ї сталося кілька атак дронів, зокрема на технічне приміщення біля НПЗ та Каширську ТЕС, що призвело до пожеж.

У Тверській області також зафіксовано атаку безпілотників поблизу Конаківської ТЕС.

Міністерство оборони Росії повідомило про збиття 158 дронів у різних регіонах, включаючи Курську, Брянську, Рязанську, Московську та інші області.