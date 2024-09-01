Про це пишуть російські ЗМІ.
У Москві та Підмосков’ї сталося кілька атак дронів, зокрема на технічне приміщення біля НПЗ та Каширську ТЕС, що призвело до пожеж.
У Тверській області також зафіксовано атаку безпілотників поблизу Конаківської ТЕС.
Міністерство оборони Росії повідомило про збиття 158 дронів у різних регіонах, включаючи Курську, Брянську, Рязанську, Московську та інші області.
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