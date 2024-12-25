Близько 5-ї ранку були зафіксовані пуски ракет з бортів Ту-95, а також застосування крилатих ракет Х-101/55, "Калібрів", балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів.

У Харкові відбулося понад 13 вибухів внаслідок масованої атаки балістичними ракетами, що призвело до зникнення опалення та водопостачання в місті, хоча електропостачання залишалося стабільним.

У Салтівському районі, за словами мера, відомо про трьох постраждалих, двоє з яких перебувають у важкому стані. У Київському районі через влучання ракети спалахнула пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків.

“На місці прильоту в Немишлянському районі маємо удар по приватному будинку, внаслідок чого постраждала одна людина. Інформація щодо інших районів та можливих постраждалих уточнюється”, – додав Терехов.

Окрім цього, було зафіксовано удар безпілотником “Шахед”, який влучив у приватний сектор Основʼянського району. Пожежа виникла в одноповерховому будинку, інформація про постраждалих ще перевіряється.

Дніпро зазнало масованої атаки крилатими ракетами, зокрема було зафіксовано близько 12 вибухів, що спричинило пошкодження інфраструктури.

У Кременчуці пролунало понад 5 вибухів.

У Кривому Розі та Бурштині також були зафіксовані вибухи, що вказує на широкомасштабний характер атаки.

За даними “Укренерго”, через масштабну ракетну атаку були застосовані заходи обмеження споживання електроенергії в низці регіонів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ворог знову масовано атакує енергетику країни.

Енергетики вживають необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми, а після покращення безпекової ситуації будуть уточнювати завдані пошкодження.