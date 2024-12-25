У Харкові відбулося понад 13 вибухів внаслідок масованої атаки балістичними ракетами, що призвело до зникнення опалення та водопостачання в місті, хоча електропостачання залишалося стабільним.
У Салтівському районі, за словами мера, відомо про трьох постраждалих, двоє з яких перебувають у важкому стані. У Київському районі через влучання ракети спалахнула пожежа, пошкоджено скління навколишніх будинків.
“На місці прильоту в Немишлянському районі маємо удар по приватному будинку, внаслідок чого постраждала одна людина. Інформація щодо інших районів та можливих постраждалих уточнюється”, – додав Терехов.
Окрім цього, було зафіксовано удар безпілотником “Шахед”, який влучив у приватний сектор Основʼянського району. Пожежа виникла в одноповерховому будинку, інформація про постраждалих ще перевіряється.
Дніпро зазнало масованої атаки крилатими ракетами, зокрема було зафіксовано близько 12 вибухів, що спричинило пошкодження інфраструктури.
У Кременчуці пролунало понад 5 вибухів.
У Кривому Розі та Бурштині також були зафіксовані вибухи, що вказує на широкомасштабний характер атаки.
За даними “Укренерго”, через масштабну ракетну атаку були застосовані заходи обмеження споживання електроенергії в низці регіонів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ворог знову масовано атакує енергетику країни.
Енергетики вживають необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми, а після покращення безпекової ситуації будуть уточнювати завдані пошкодження.
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