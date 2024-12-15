Обидва танкери прямували з вантажем палива для російського флоту, а система визначення місцезнаходження морських суден була вимкнена вже 12 днів.

Про це повідомляє “Грінпіс Україна”.

В організації заявили, що 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів виливаються у води Керченської протоки, що з’єднує Чорне та Азовське моря в результаті аварії двох російських танкерів, які потрапили в шторм.

Обидва танкери прямували з вантажем палива для російського флоту, а система визначення місцезнаходження морських суден була вимкнена вже 12 днів. Як зазначає “Грінпіс”, дані відстеження від 1 жовтня показують, що маршрут доставки починається з Волгограда і закінчується в Керченській протоці.

Керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії Пол Джонстон заявив, що будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.

“Розлив, швидше за все, буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити. Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти. Важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив, у тому числі, на морську фауну”, — йдеться в заяві “Грінпіс Україна”.