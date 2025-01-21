За інформацією поліції Харківщини, удар стався близько 9:00.
“На Харківщині росіяни знову атакували поліцейських: слідчі документують злочин окупантів. Отримали поранення троє правоохоронців, а також подружжя цивільних“, – йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Ведеться документування воєнного злочину Росії, збираються речові докази атаки.
Поліцейські наголосили, що постраждалим надається необхідна медична допомога.
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