Про це пишуть кореспонденти “Медіазони” із зали суду.
Прокуратура вважає, що всі 23 полонених служили в полку “Азов” і висловлювали “негативне ставлення до російськомовного населення”, а також дотримувалися “проукраїнських радикальних поглядів”.
Прокурор попросив засудити:
- Олену Аврамову, Альону Бондарчук та Лілію Павріанідіс — до 17 років позбавлення волі;
- Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могитич та Владиславу Майбороду — на 16 років;
- Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченця — до 23 років;
- Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна і Микиту Тимоніна — до 22 років;
- Олега Жаркова — до 19,5 року;
- Олександра Ірха — до 21 року;
- Марину Текіну — до 16,5 року;
- Лілію Руденко — до 19 року;
- Олега Тишкула — до 24 років.
Уже обміняних полонених Давида Касаткіна і Дмитра Лабинського судять заочно і просять 24 і 23 роки тюрми відповідно.
Проти загиблого в СІЗО Олександра Іщенка справу закрили.
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