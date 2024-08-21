Про це пишуть кореспонденти “Медіазони” із зали суду.

Прокуратура вважає, що всі 23 полонених служили в полку “Азов” і висловлювали “негативне ставлення до російськомовного населення”, а також дотримувалися “проукраїнських радикальних поглядів”.

Прокурор попросив засудити:

  • Олену Аврамову, Альону Бондарчук та Лілію Павріанідіс — до 17 років позбавлення волі;
  • Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могитич та Владиславу Майбороду — на 16 років;
  • Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченця — до 23 років;
  • Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна і Микиту Тимоніна — до 22 років;
  • Олега Жаркова — до 19,5 року;
  • Олександра Ірха — до 21 року;
  • Марину Текіну — до 16,5 року;
  • Лілію Руденко — до 19 року;
  • Олега Тишкула — до 24 років.

Уже обміняних полонених Давида Касаткіна і Дмитра Лабинського судять заочно і просять 24 і 23 роки тюрми відповідно.

Проти загиблого в СІЗО Олександра Іщенка справу закрили.