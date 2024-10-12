У мережі масово поширюються маніпуляції навколо перевірок, які здійснювалися працівниками ТЦК напередодні, зокрема в Києві.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Він попереджає, що ворожі медіа подають цю ситуацію як «беззаконня» та намагаються масштабувати цю подію, надати їй більшого значення, ніж це є насправді.

“Фіксується збільшення кількості публікацій у медіа та соцмережах, які просувають такі антимобілізаційні наративи:

– «мобілізація в Україні є соціально несправедливою»;

– «українська влада хоче воювати до останнього українця»;

– «Україна не має майбутнього».

Водночас пропагандисти ворога замовчують жорсткі мобілізаційні заходи, які відбуваються у самій росії”, — йдеться в дописі ЦПД.

Центр протидії дезінформації наголошує, що загальна мобілізація була оголошена в Україні у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії як вимушений захід та єдиний спосіб врятувати країну від кремлівських загарбників.

І нагадує, що працівники ТЦК діють в рамках своїх повноважень.