Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Він попереджає, що ворожі медіа подають цю ситуацію як «беззаконня» та намагаються масштабувати цю подію, надати їй більшого значення, ніж це є насправді.
“Фіксується збільшення кількості публікацій у медіа та соцмережах, які просувають такі антимобілізаційні наративи:
– «мобілізація в Україні є соціально несправедливою»;
– «українська влада хоче воювати до останнього українця»;
– «Україна не має майбутнього».
Водночас пропагандисти ворога замовчують жорсткі мобілізаційні заходи, які відбуваються у самій росії”, — йдеться в дописі ЦПД.
Центр протидії дезінформації наголошує, що загальна мобілізація була оголошена в Україні у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії як вимушений захід та єдиний спосіб врятувати країну від кремлівських загарбників.
І нагадує, що працівники ТЦК діють в рамках своїх повноважень.
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