Сьогодні в Чорному морі російські війська здійснили ракетний удар по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту, одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомив президент України.

“Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат”, — написав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна є одним із ключових постачальників продовольства на глобальний ринок, а її експортний коридор відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки десятків країн, особливо в Африці та на Близькому Сході. Безперебійне постачання української пшениці критично важливе для стабільності багатьох держав.

“Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни”, — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що очікується жорстка реакція міжнародної спільноти, адже продовольча безпека не повинна ставати мішенню для ракет.