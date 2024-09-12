Про це повідомив президент України.
“Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат”, — написав Зеленський.
Президент зауважив, що Україна є одним із ключових постачальників продовольства на глобальний ринок, а її експортний коридор відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки десятків країн, особливо в Африці та на Близькому Сході. Безперебійне постачання української пшениці критично важливе для стабільності багатьох держав.
“Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни”, — зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що очікується жорстка реакція міжнародної спільноти, адже продовольча безпека не повинна ставати мішенню для ракет.
- Російський обстріл знеструмив шахти на Донеччині: 151 шахтар у підземній пастці
- Російські війська обстріляли автомобілі Червоного Хреста в Донецькій області: відомо про загиблих
- Ракетний удар по Львову спричинив збитки на суму 1 мільярд гривень