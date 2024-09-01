Про це українській службі PAP повідомив керівник комплексу “Биківнянські могили” Богдан Нетреба.
Повідомляється, що уламки ракети впали поряд із головним меморіалом некрополя, що призвело до виникнення пожежі.
“Фрагменти ракети разом з боєголовкою з 700-кілограмовим вибуховим зарядом впали за 30-50 метрів від польського цвинтаря 27 серпня”, – проінформуваав керівник комплексу.
“Слава Богу, що він не вибухнув, а лише запалив траву у лісі”, – додав Нетреба.
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