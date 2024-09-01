У вівторок, 27 серпня, ракета РФ ледь не знищила частину польського військового цвинтаря у Биківні у Київській області.

Про це українській службі PAP повідомив керівник комплексу “Биківнянські могили” Богдан Нетреба.

Повідомляється, що уламки ракети впали поряд із головним меморіалом некрополя, що призвело до виникнення пожежі.

“Фрагменти ракети разом з боєголовкою з 700-кілограмовим вибуховим зарядом впали за 30-50 метрів від польського цвинтаря 27 серпня”, – проінформуваав керівник комплексу.

Як зазначається, якби боєголовка вибухнула поблизу монументу, від нього нічого б не залишилося.

“Слава Богу, що він не вибухнув, а лише запалив траву у лісі”, – додав Нетреба.