Про це українській службі PAP повідомив керівник комплексу “Биківнянські могили” Богдан Нетреба.

Повідомляється, що уламки ракети впали поряд із головним меморіалом некрополя, що призвело до виникнення пожежі.

“Фрагменти ракети разом з боєголовкою з 700-кілограмовим вибуховим зарядом впали за 30-50 метрів від польського цвинтаря 27 серпня”, – проінформуваав керівник комплексу.

Як зазначається, якби боєголовка вибухнула поблизу монументу, від нього нічого б не залишилося.

“Слава Богу, що він не вибухнув, а лише запалив траву у лісі”, – додав Нетреба.

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