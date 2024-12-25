Молдова засудила дії Росії, тоді як Румунія заявила про відсутність порушення свого повітряного простору.

Про це повідомила президентка Молдови Мая Санду.

“Поки наші країни святкують Різдво, кремль обирає знищення, націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови – дії, які явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною”, – повідомила Санду.

Водночас у Міністерстві оборони Румунії заявили, що їхня система повітряного спостереження не виявила жодних ракет. У відомстві зазначили, що українська сторона повідомляла про заліт ракети, але підтверджень перетину національного повітряного простору Румунії немає.

“Система повітряного спостереження Румунії, як частина інтегрованої системи НАТО, яка постійно контролює повітряну ситуацію в цьому районі, такої ситуації не виявила”, – заявив речник Міноборони Румунії.

У Міноборони Румунії додали, що розслідуватимуть цей інцидент, водночас сили під командуванням НАТО залишаються на постійному чергуванні.