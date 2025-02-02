Про це повідомили в Театрі сучасного діалогу.

“Сьогодні, 1 лютого, російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перфоменсів і постановок. Нашу Настю Кольвах… Настя була всебічно обдарована, вона працювала як у сфері культури, так і в IT. Активно волонтерила і взагалі була (жахливе слово була) світлою людиною. Тож нехай і пам’ять про неї буде світлою і чистою. Ми приносимо співчуття родині Насті, всім знайомим, друзям, колегам, які її знали. Сумуємо разом з вами. Слова не добираються. Лети високо, пташко”, – йдеться в повідомленні.