Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

У Кривому Розі є щонайменше три влучання.

Кривий Ріг: влучання у 9-поверхівку

“У тому числі пряме влучення в дев’ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює”, – написав Вілкул.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що за попередньою інформацією відомо про 3 загиблих.

“Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П’ятеро в операційній. “Важкі”. Серед них – дитина”, – написав голова ОВА Сергій Лисак.

Пізніше Лисак уточнив, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених – до 36.

“Троє загиблих у Кривому Розі. Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм – 36”, – написав Лисак.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на удар РФ по житловому будинку в Кривому Розі та опублікував відео дев’ятиповерхівки, у яку влучила російська ракета.

“Зараз триває рятувальна операція в Кривому Розі. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Мої співчуття рідним та близьким”, – написав Зеленський.

Він додав, що під завалами шукають людей.