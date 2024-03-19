Міністерство оборони Франції спростувало заяву директора російської Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна про те, що країна готує відправлення 2000 своїх військових до України.

Про це повідомляється на сторінці Міноборони Франції в мережі X (Twitter).

Зазначено, що інформація, оприлюднена Наришкіним, є ще одним прикладом систематичного використання Росією масової дезінформації.

Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб запобігти будь-якій інструменталізації за допомогою такого роду кампаній“, – йдеться у повідомленні міністерства.

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