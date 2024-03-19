Париж прокоментував заяву російської розвідки, буцімто Франція готує до виряджання в Україну військових

Міністерство оборони Франції спростувало заяву директора російської Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна про те, що країна готує відправлення 2000 своїх військових до України.

Про це повідомляється на сторінці Міноборони Франції в мережі X (Twitter).

Зазначено, що інформація, оприлюднена Наришкіним, є ще одним прикладом систематичного використання Росією масової дезінформації.

“Ми закликаємо до максимальної пильності, щоб запобігти будь-якій інструменталізації за допомогою такого роду кампаній“, – йдеться у повідомленні міністерства.