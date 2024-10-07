Про це повідомляє Politico із посиланням на двох високопоставлених ірландських чиновників в уряді та судовій системі.

За словами джерел Politico, законодавця завербували у 2019 році, коли Росія намагалася розпалити пов’язану із Brexit напруженість між Ірландією та Великою Британією, особливо у британському регіоні Північної Ірландії.

Законодавець не був затриманий і не отримав звинувачень, оскільки він не вчинив жодного злочину, будуючи відносини з агентами Кремля, які працюють у посольстві Росії в Дубліні. Джерела заявили, що зважаючи на надзвичайно сприятливе для позивачів законодавство Ірландії, ім’я завербованого депутата не має бути розголошене.

На питання журналістів про те, чи працює російський “кріт” в ірландському парламенті, прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс відповів, що не може підтвердити цю інформацію.

«Це не повинно стати для когось із нас несподіванкою», – додав глава ірландського уряду.

За його словами, такі зусилля агентів російської розвідки активізувалися в Ірландії, як і в інших країнах, після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Тоді Ірландія вислала чотирьох російських дипломатів, звинувачених у вербуванні агентів розвідки у політичних і бізнес-спільнотах Ірландії. Москва у відповідь заборонила десяткам ірландських політиків в’їзд до Росії.

«Росія прагне спотворити громадську думку і активно діє у цьому напрямку по всьому світу. Ірландія не застрахована від цього», – зауважив Гарріс.

Він додав, що не може обговорювати особливості ірландської розвідки щодо законодавця, який був ідентифікований лише як чинний член двопалатного парламенту Ірландії (Oireachtas).

«Очевидно, що ми ніколи не коментуємо питання безпеки з дуже поважних причин», – пояснив Гарріс.

У матеріалі йдеться, що ірландського депутата нібито завербував російський шпигун Сергій Прокоп’єв, який був серед чотирьох співробітників російського посольства, висланих з Ірландії у березні 2022 року. Усі вони були ідентифіковані як співробітники російської військової розвідки ГРУ, що займалися шпигунством.

За інформацією газети The Sunday Times, після вигнання Прокоп’єв продовжував координувати діяльність з ірландським законодавцем через російську шпигунку, яку періодично відряджали до Дубліна для підтримання романтичного зв’язку з політиком – «медова пастка», покликана скомпрометувати мішень.

Видання повідомило, що росіяни завербували законодавця, серед іншого, для налагодження контактів із незаконним воєнізованим угрупованням у Північній Ірландії, зокрема із «лоялістськими» екстремістами з британської протестантської сторони громади.

За словами джерел Politico, поліція наказала депутату припинити контакти, однак він не послухався. Водночас розслідування поведінки політика не виявило жодних доказів того, що він отримував кошти від росіян або передавав їм документи, які становлять державну таємницю.

Politico вважає, що політик є членом переважно лівої опозиції, а не трипартійного уряду на чолі із Гаррісом, який підтримує Україну.