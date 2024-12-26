Літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL, який здійснював рейс Баку-Грозний і розбився 25 грудня неподалік казахстанського Актау, ймовірно, став жертвою дій російського зенітно-ракетного комплексу "Панцирь". Попередні дані свідчать, що комплекс працював у повністю автоматичному режимі, що не передбачає вибору цілей.

Про це повідомляє Defence Express.

Фотографії та відео з місця трагедії продемонстрували пошкодження, характерні для ураження зенітною ракетою, а офіційна версія про зіткнення літака зі зграєю птахів викликає серйозні сумніви. Відомо, що на момент аварії “Панцирь” був задіяний для протидії атаці українських безпілотників на території Грозного.

“Панцирь-С”, згідно з російськими заявами 2020 року, оснащений так званим “штучним інтелектом”, який дозволяє знищувати об’єкти без участі оператора. Однак ця функція, по суті, є алгоритмом, що автоматично обстрілює будь-які об’єкти у зоні досяжності, не відрізняючи військові цілі від цивільних.

Аналогічний автоматичний режим мав ЗРК “Тор”, який використовувався для збиття українського Boeing-737 рейсу PS752 поблизу Тегерану в січні 2020 року. У випадку з Embraer 190, незважаючи на відомість про його цивільний статус, літак, імовірно, був обстріляний за наказом російського командування.

“Екіпажу вдалося втримати частково пошкоджений літак у повітрі понад 400 км і спробувати здійснити посадку в Казахстані, але літак втратив керованість. Те, що 32 з 67 пасажирів вижили, є дивом і заслугою пілотів, які пожертвували своїм життям”, – зазначається в аналізі подій.

Чому літак не зміг приземлитися в Грозному чи інших ближчих аеропортах, залишається відкритим питанням. Експерти припускають, що РФ могла намагатися “вирішити проблему”, поки літак був у повітрі. Офіційні записи переговорів пілотів з диспетчерами наразі недоступні.