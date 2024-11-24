Про це йдеться у звіті ISW.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Росії наразі немає необхідності проводити черговий частковий примусовий призов у резерв, оскільки російська влада продовжує робити ставку на криптомобілізацію.

Пєсков заявив 23 листопада, що кремлівські чиновники наразі не обговорюють другий етап мобілізації, і що Росія наразі набирає достатню кількість добровольців-контрактників.

“Правитель Росії Володимир Путін 23 листопада підписав закон, що дозволяє російським солдатам, які воювали в Україні, списати кредити до 10 мільйонів рублів (близько 95 869 доларів США), якщо російські суди почнуть процедуру стягнення боргів до 1 грудня 2024 року, що, ймовірно, стимулюватиме росіян з наявною заборгованістю підписувати контракти з Міністерством оборони Росії”, — йдеться у звіті.

Путін нещодавно заявив, що він стурбований довгостроковою економічною стабільністю Росії, в тому числі через зменшення виплат російським солдатам, які отримали поранення на полі бою.

“Міністерство оборони Росії, ймовірно, має намір за допомогою цього законопроєкту заохотити російських військовослужбовців до кращого дотримання військової дисципліни, особливо зважаючи на те, що російські військовослужбовці продовжують публічно скаржитися на погане поводження з ними з боку російського військового командування”, — пишуть аналітики Інституту вивчення війни.