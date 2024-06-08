На Харківщині росіяни знизили активність, але продовжують перегруповуватися та намагаються просунутися вглиб області.

Про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов сказав у ефірі телемарафону.

За словами Синєгубова, попри відносне зниження активності на лінії фронту, росіяни продовжують перегруповуватись і здійснювати спробу просунутись у глиб області. Вовчанськ — точаться бої. Синьківка, Андріївка — постійні штурми. Не припиняються і обстріли.

Було повідомлено, що росіяни знову зруйнували цивільну транспортну переправу в Старому Салтові, але зараз її відновлюють. Водночас він зауважив, що деякі населені пункти на Куп’янському напрямку вже порожні через дії окупантів. На Харківщині ворог також знищує частину Вовчанська та інші населені пункти, дотримуючись тактики випаленої землі.

Нагадаємо, що за сьогодні вже відомо про 44 бойові зіткнення. Російські терористи з території Росії продовжують атакувати Харківщину керованими авіаційними бомбами. Наприклад, ворог здійснив удар з боку Бєлгорода (РФ), скинувши три КАБи по Вовчанську, а також ще одну бомбу в район Старого Салтова.